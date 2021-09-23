В ОПЗЖ не признали голосование в Крыму и Донбассе, но хотят дружить с РФ

23.09.2021 18:30 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая считается оппозиционной и пророссийской, признают выборы в Госдуму РФ, но без учета голосов Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил депутат Верховной рады, член ОПЗЖ Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волошин посчитал абсурдным принятое накануне постановление украинского парламента, который объявил нелегитимным весь избранный недавно состав Госдумы.

«Очередное это постановление по Крыму протащили, а теперь наша Верховная рада – наша партия за это, естественно, не голосовала, и на практике мы это показываем, – мы общались, общаемся и будем общаться с представителями «Единой России» и представителями других политических сил Российской Федерации. Но наша Верховная рада под шумок, кстати, мало, кто это заметил, сегодняшним постановлением не признает нынешний состав парламента России. Это вообще неслыханно. Одно дело не признавать депутатов, избранных в Крыму, потому что мы все считаем Крым территорией Украины, окей. Но весь парламент России не признавать… И Соединенные Штаты критиковали выборы, рассказывали, как все плохо. Но если почитать внимательно, нигде не сказано, что Европейский союз или США, или Канада, или Япония не признают легитимность, не признают легитимность нового созыва российского парламента. И только украинская Верховная рада умудрилась за это проголосовать. Просто дикий абсурд, честно говоря. Пусть они легитимность Путина еще не признают – зачем, он же типа плохой такой, лидер страны-агрессора. Тогда зачем с ним встречаться, о чем вы будете с ним договариваться и зачем вы посольство там держите вообще? Тогда все – разрывайте отношения и объявляйте войну. «Нет, нам страшно, нас побьют». Тогда не надо, тогда давайте договариваться. «Нет, мы этого не хотим». И вот на этой шизофрении и тянется все», – заявил Волошин.