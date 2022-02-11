В ОПЗЖ предложили схему обмана республик Донбасса

Новости Украины

Особый статус республикам Донбасса может быть предоставлен только на ограниченный период времени, пока Украина «подготовит» население республик к реинтеграции. При этом, амнистию нужно предоставлять только врачам и учителям.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил депутат Верховной рады, один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь», которая преподносит себя как представителя русскоязычного населения, Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы не можем принять закон об особом статусе навсегда. Это может быть на какой-то срок. Потому что эти люди и территории вообще восемь лет уже живут другой жизнью. Их нужно готовить для возвращения в Украину, они еще не готовы туда вернуться, 70% не хотят сегодня, по нашей социологии», – сказал он.

«Их нужно уговаривать и говорить, что мы вас тут ждем, и сигнал об амнистии докторам и учителям, сигнал о том, что это будет на какой-то срок – это как раз та грань компромисса, которая может быть», – рассуждает Бойко.