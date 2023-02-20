В «освобождении» Крыма без Турции не обойдётся – Шустер

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Если Донец и Луганск получится взять штурмом, то вопрос Крыма с наибольшей вероятностью может решиться только политическим путём.

Об этом в интервью Алесе Бацман, киевской журналистке, жене скандально известного антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов Дмитрия Гордона заявил один из подстрекателей кровавой войны на Украине, телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандиста попросили прокомментировать бравурные заявления киевских политиков и прочих деятелей о захвате Крыма уже в этом году.

«Не уверен, думаю, что нынешний год вообще-то должен быть годом об освобождении всех территорий материковой Украины. А что касается Крыма, думаю, это будет решаться другим путём. Мы это не можем видеть, потому что нам очень сложно представить динамику, как это будет происходить. Сложно представить динамику, откуда пойдёт наступление, как будет освобождаться Луганск, Донецк, как будет вся эта граница, всё это освобождено, как оно будет защищено – от этих всех моментов зависит то, как и что будет происходить в Крыму, и с какой скоростью, и как на это будет отвечать Россия», – трепался Шустер.

Он предупредил, что в случае Крыма будет серьёзное сопротивление, а значит, скорее всего, вопрос будет решаться политически.

«Когда мы говорим «наступление-наступление», «Крым-Крым», мы не учитываем противника. Это не игра, это не война без врага, враг есть, серьёзный и злой. Мне кажется, что Крым будет отдельной историей, какая-то, но отдельная. Думаю, что по вопросу о Крыме будет обязательно участвовать и Турция, тут нет вопросов, это будет что-то другое, это не будет захват военным путём», – разглагольствовал шоумен.