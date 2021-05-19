В отказе Черногории отправить войска в Косово сепаратисты увидели «интересы России»

19.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер созданной боевиками «Армии освобождения Косово» Демократической партии Косово Энвер Ходжай отреагировал на отказ Черногории участвовать в международной оккупационной миссии KFOR.

Об этом Ходжай написал в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Отказ Черногории направить войска КФОР – тревожный сигнал для наших партнеров по НАТО, – написал лидер Демократической партии Косово. – Сербский мир становится угрозой для евроатлантической ориентации Западных Балкан».

Также в твитте Ходжая, написанном, что характерно, на английском языке (следовательно, не для внутренней аудитории) не обошлось без традиционных выпадов в сторону Белграда и Москвы, хотя решение было принято Подгорицей самостоятельно.

«Раскол единства НАТО в регионе и в Косово служит только интересам Белграда и Москвы, и больше ничьим», – заключил политик.

Напомним, что ранее Северная Македония заявила о существенном увеличении своего воинского контингента в рамках миссии KFOR. В то же время Хорватия сообщила о намерении поставить в крае собственную военную базу. Год назад впервые за всю историю существования миссии Албания отправила в Косово своих элитных коммандос.

Таким образом, налицо желание Запада окончательно отторгнуть Косово от Сербии, причем при помощи соседей и вчерашних сограждан по расколотой Югославии. И вполне объяснимо решение нового правительства Черногории, которое во избежание нагнетания напряженности в отношениях с Белградом отважилось не участвовать в подобном провокационном проекте.