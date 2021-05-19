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19.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Политика, Черногория
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В отказе Черногории отправить войска в Косово сепаратисты увидели «интересы России»

Лидер созданной боевиками «Армии освобождения Косово» Демократической партии Косово Энвер Ходжай отреагировал на отказ...

Лидер созданной боевиками «Армии освобождения Косово» Демократической партии Косово Энвер Ходжай отреагировал на отказ Черногории участвовать в международной оккупационной миссии KFOR.

Об этом Ходжай написал в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ Черногории направить войска КФОР – тревожный сигнал для наших партнеров по НАТО, – написал лидер Демократической партии Косово. – Сербский мир становится угрозой для евроатлантической ориентации Западных Балкан».

Также в твитте Ходжая, написанном, что характерно, на английском языке (следовательно, не для внутренней аудитории) не обошлось без традиционных выпадов в сторону Белграда и Москвы, хотя решение было принято Подгорицей самостоятельно.

«Раскол единства НАТО в регионе и в Косово служит только интересам Белграда и Москвы, и больше ничьим», – заключил политик.

Напомним, что ранее Северная Македония заявила о существенном увеличении своего воинского контингента в рамках миссии KFOR. В то же время Хорватия сообщила о намерении поставить в крае собственную военную базу. Год назад впервые за всю историю существования миссии Албания отправила в Косово своих элитных коммандос.

Таким образом, налицо желание Запада окончательно отторгнуть Косово от Сербии, причем при помощи соседей и вчерашних сограждан по расколотой Югославии. И вполне объяснимо решение нового правительства Черногории, которое во избежание нагнетания напряженности в отношениях с Белградом отважилось не участвовать в подобном провокационном проекте.


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