В отличие от Донбасса, на Курщине ВСУ не выдавливают, а уничтожают

Тактика действий российских войск на оккупированной Украиной части Курской области отличается от того, что происходит в зоне СВО.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос номер один. А в чем собственно суть наших действий сегодня в Курской области? Ответ. Суть в том, что мы окружаем противника и уничтожаем его. Если в Торецке, если в Покровске мы выдавливаем противника, если в Курахово мы выдавливали, в Авдеевке, то в Мариуполе мы окружали и убивали. И вот сегодня мы тоже имеем желание окружить и убить. Получается так, что противник по нахалке зашел к нам несколькими бронегруппами, которые шли вперед прямо по дорогам, по трассам, когда встречали сопротивление, они останавливались, расходились цветком в разные стороны, распускались, подгруппы уходили вправо и влево, и они захватывали как можно больше территории. Они захватили Суджу, это большой, богатый, роскошный райцентр. Разграбили его, увезли огромное количество строительной и специальной техники на Украину…

На самом пике удачи противника в Курской области они вошли на глубину до 20 километров и ширина горловины была 40 километров. 40, вы понимаете? И получается что мы не могли пережать эту горловину, потому что противник оставил у себя там в тылу на территории Сумской области большое количество резервов, и если бы мы попытались пробиваться вдоль границы, то они бы ударили во фланг и еще мы бы оказались в мешке. Сегодня мы окружаем Суджу и мало того и вышли границы украинской на территории Курской области и уже сейчас находясь в Сумской области угрожаем противнику находясь на его территории. Мы окружаем и уничтожаем».