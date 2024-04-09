В отличие от киевлян и львовян, русские не устали и готовы додавить Украину – офицер ВСУ

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Россия не утомилась от войны, в отличие от жителей тыловых городов Украины, а потому готова мобилизовать все силы.

Об этом в эфире 5 канала заявил офицер ВСУ, «штурмовик» Дмитрий Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не устали от войны, в отличие от украинского общества. Это у нас по улицам ходят уставшие от войны люди. В Киеве, во Львове – там очень устают от войны, где-то в каком-то Мукачево, в Калуше, – там очень уставшие от войны люди. В отличие от уставших ужгородчан и киевлян, россияне не считают себя уставшими от войны. Они, наоборот, на хорошей оптимистичной ноте готовы мобилизовать все усилия своего общества для того, чтобы усилить напор боевых действий, натиск и додавить вопрос Украины», – заявил Савченко.