«В отличие от нас, русские хотят победить» – генерал ВСУ

Вместо поддержки армии украинский бюджет до сих пор выбрасывает колоссальные деньги на администрирование давным-давно потерянных территорий.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Глава ВГА города Бахмут получил зарплату за прошлый год, ежемесячная у него была зарплата 120 тыс.гривен. Разрушен в щепки? А военно-гражданская администрация существует. Точно так же как существует администрация Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка. Общий бюджет на удержание администраций оккупированных территорий составляет 10 млрд. это подтверждённая цифра. Вот вам уже копейка [на ВСУ]. 10 млрд. – это где-то 22 тысячи шикарных дронов», – рассказал Кривонос.

Также он пожаловался, что на «озеленение и дороги» в прифронтовых городах уходит денег больше, чем на оружие, потому что чиновники всегда возьмут своё.