В отличие от Польши, Россия в украинцах видит не заробитчан, а сограждан – Шеслер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Решение российских властей об упрощении получения гражданства РФ для жителей Украины – крайне своевременный шаг.

Об этом в своем блоге пишет председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Как я радовалась указу об облегченном получении российского гражданства жителями ДНР-ЛНР, выпущенному в 2019 году! И хотя тогда на пути к российскому паспорту нужно было пройти длинные очереди за получением паспорта ДНР, все же это было несравнимо с хождением по кругам ада в миграционных коридорах. И сегодня просто замечательное решение о том, что ВСЕ граждане Украины могут получить российский паспорт в аналогичном порядке», – написала Шеслер.

Она считает, что теперь, учитывая пройденный опыт, дело пойдёт намного быстрее.

«Много лет громогласные заявления об очередном «облегчении» сводились к пустым формулировкам, которые делали абсолютно невыполнимыми условия этого «облегчения», и вот Указы 183 и 187 от апреля 2019 года были первым решительным движением, разрезающим колючую проволоку на входе в Российское гражданство. И уже зная практику получения гражданства в Донецке и Луганске, Мелитополе и Херсоне, можно сказать, что решение принято окончательное, и обжалованию не подлежит. Многие справедливо пеняли на то, что в Польше легче устроиться, чем русскому из Украины в России. А в Польше очень легко получить доступ к легальному трудоустройству. И дешевле и быстрее, чем в России. Но в Польше НЕВОЗМОЖНО получить польское гражданство. За год Польша дает всего несколько тысяч польских паспортов, даже жене или мужу польского гражданина нужно долго и трудно продираться к заветному гражданству, и многим этого не удается, несмотря на общих детей – граждан Польши и длительный брак», – объяснила правозащитница.

В то же время она обратила внимание на принципиальное различие: украинцы в Польше желательны, в первую очередь, как гастарбайтеры, а не как равноправные сограждане.

«Как бы ни орали украинские пропагандисты о преследованиях украинцев в России, украинцы здесь – абсолютно свои, они ничем не отличаются от любого русского из Пензы или Омска. Нам не нужно адаптироваться, нам не нужно выделяться и защищаться диаспорой. Украинский язык – законное средство общения украинских русских, а русский язык – язык всех русских немцев, русских евреев, русских украинцев и русских татар! И теперь это признано на самом высоком уровне! Мы все возвращаемся в родную гавань! Киев – мать городов русских! Москва – столица нашей родины! Я люблю тебя, империя!» – заключила Лариса Шеслер.