«В отличие от поляков, Путин не сделал нам ничего плохого» – лидер самой популярной партии ФРГ

Игорь Шкапа.  
13.11.2025 08:57
  (Мск) , Киев
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат бундестага Тино Хрупалла заявил, что Россия не представляет угрозы для его страны, и считает, что такой угрозой может быть Польша.

Об этом с явным недовольством пишет один из рупоров глобалистов, американское издание Politico.

«Комментарии, перекликающиеся с заявлениями Кремля, появились в то время, когда политики-центристы в Германии все чаще предупреждают, что «Альтернатива для Германии» использует свое растущее влияние, чтобы выступать в качестве рупора Путина внутри», – отмечается в статье.

Недовольство авторов вызвало заявление политика в эфире общественного телевидения Германии.

«Путин мне ничего плохого не сделал. В данный момент я не вижу никакой опасности для Германии со стороны России», – сказал Хрупалла.

Он напомнил, что Польша отказалась выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве газопровода «Северный поток», что нанесло колоссальный ущерб немецкой экономике.

«Польша также может представлять для нас угрозу», – считает один из лидеров АдГ.

При этом еще один из сопредседателей партии Алиса Вайдель, продолжает Poltico, пытается «обуздать некоторых из ее наиболее откровенно пророссийских политиков» и пытается помешать представителям ее политической силы приехать в Москву весной, что анонсировалось ранее.

