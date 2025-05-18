В отличие от Путина, мы как лохи никогда не держим своего слова – Арестович

С Украиной очень сложно вести переговоры, потому что она никогда не держит своего слова, и не ждёт этого от других.

Об этом в интервью блогеру Николаю Соболеву рассказал бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если устранятся главные первопричины войны, националистический режим будет перестроен, и ёжики придут к медведю и скажут: «Мы теперь хорошие ёжики», и медведь в ответ на это скажет: «Хорошо, но эти четыре области отдайте». И если кто-то поставит подпись, медведь скажет: «Хорошо, ну раз вы такие податливые, друзья мои, а давайте-ка ещё две или четыре, а может быть, и всю Украину». Вот мне кажется, что это именно то, как размышляет среднестатистический украинец», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать. «Рассуждает, как среднестатистический лох. Потому что лох знает, что он не собирается выполнять обещания, как он кидал с первым Минском, со вторым. И знает, что никто не обязан. Лох не понимает, как сильный может выполнять свои договоренности», – ответил Арестович.