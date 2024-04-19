«В отличие от стамбульской истории»: Лавров обещает больше не отводить войска

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Россия не будет останавливать наступление своих войск на время гипотетических переговоров с Западом, стоящим за Украиной.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью трем российским радиостанциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Веры никакой им нет. Мы долго пытались заставить себя верить и вотще. Тем не менее, мы к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Реалии на земле стали другими, причем, существенно другими, и их нужно учитывать. Под реалиями на земле я имею в виду не только линию соприкосновения, но и наличие у нас поправок в Конституцию о наличии четырех новых-старых, исконных наших регионов», – сказал Лавров.

Он считает, что Запад не готов искать даже гипотетических компромиссов, а так называема «формула Зеленского» является по сути неприемлемым для Москвы ультиматумом.