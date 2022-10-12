«В отличие от украинцев, в ДНР никогда не радовались смертям мирных» – Монтян

Новости Украины

Украинское население зомбировано до такой степени, что искренне ликует и радуется крови и смертям бывших соотечественников, независимо от того, имеют они отношение к военным или нет.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это зомби. Они, может, и неплохие люди сами по себе, но им просто настолько вывернули мозг, что они начали радоваться смертям мирных. Вот я вам хочу сказать: в Донецке смертям мирных не радуются. Понимают, что, собственно говоря, ничего не поприлетало, ни по каким «каньонам нищих», ни один олигарх не погиб. Как воровали на этой войне, так и воруют всем своим «95 кварталом». А страдают традиционно обычные мирные люди. Везде. Я просто не понимаю, как можно испытывать радость от того, что страдают простые, обычные мирные обыватели. Ладно военные, они под это подписались, они как бы выбрали такую профессию. И то никакой радости от того, что братские народы друг друга уничтожают, просто нет и быть не может. Радуются только наши уважаемые «западные партнеры», которые стравили, все это организовали, а теперь «косят капусту» по этому поводу, радуются жизни, что всего за несколько миллиардов баксов в месяц кто-то чужими руками воюет с ненавистной ими Россией. Вот они – да, они там имеют какие-то поводы для радости, ну они людоеды, ну что с них возьмешь, они такими были всегда», – заявила Монтян

Она привела пример, когда после очередного обстрела Донецка на ее глазах умерла девушка, а украинцы злорадствовали в комментариях под опубликованным позже видео.

«Девушка на Крытом рынке. Мы с [с волонтером Андреем] Лысенко приехали туда сразу, как только стало понятно, куда прилетело. Там этой девушке намотало ноги на кардан, ее чудом оттуда извлекли, я сразу позвонила Владимиру Руднику, который хирург, говорю «Приезжай», потому что очень мало врачей, очень много раненных. Вот он приехал, и вот эта девушка, которую уже извлекли из этого автобуса, ноги из кардана вытащили, умерла у него на руках, а я стояла рядом на это смотрела. А потом запостили это видео, и в комментариях было: «Вон Монтян стоит. Вот жалко, что она не сдохла тут рядом». Ну вот что тут, можно сказать? И вот эта вот девушка, ей там перетянули ноги, но было понятно, что она не жилец. И вот на это все глядя, эти безумцы писали, что вот жалко, что не Монтян на ее месте», – рассказала киевский адвокат.