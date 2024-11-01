«В отношении русских Украина имеет право на всё» – Дробович

Вадим Москаленко.  
01.11.2024 22:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1341
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Размышления английских философов XVI века якобы дают Украине право на любые действия в отношении России и её народа.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил глава националистического Института национальной памяти Украины Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Размышления английских философов XVI века якобы дают Украине право на любые действия в отношении...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Давайте не забывать прекрасного английского философа Томаса Гоббса, который когда-то говорил, что каждый человек от рождения имеет природное право на всё в отношении другого человека, включая убийство.

Но она ограничивает это право, заключая общественный договор, в котором договаривается, что мы не убиваем друг друга, не начинаем вести войны, потому что нельзя так постоянно жить.

И мы, как очень израненное общество, являемся единственным обществом в мире, которое имеет право в отношении россиян на всё. Имеем право на всё. Никто в мире не может сделать с Россией всё, а мы имеем на это право», – трепался Дробович.

Он подчеркнул, что Украина якобы просто «не хочет» пользоваться этим правом из-за большой «гуманности» и зависимости от Запада.

«Мы точно имеем право на эквивалентную справедливость, и на расплату. И мы этим правом должны воспользоваться. Этим правом не могут воспользоваться ни Америка, ни Китай, ни другие могущественные акторы. Мы единственные имеем на него право», – бредил русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть