«В отношении русских Украина имеет право на всё» – Дробович

Размышления английских философов XVI века якобы дают Украине право на любые действия в отношении России и её народа.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил глава националистического Института национальной памяти Украины Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте не забывать прекрасного английского философа Томаса Гоббса, который когда-то говорил, что каждый человек от рождения имеет природное право на всё в отношении другого человека, включая убийство.

Но она ограничивает это право, заключая общественный договор, в котором договаривается, что мы не убиваем друг друга, не начинаем вести войны, потому что нельзя так постоянно жить.

И мы, как очень израненное общество, являемся единственным обществом в мире, которое имеет право в отношении россиян на всё. Имеем право на всё. Никто в мире не может сделать с Россией всё, а мы имеем на это право», – трепался Дробович.