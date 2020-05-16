В отношениях между Зеленским и Коломойским ждут «русской имперской развязки»

16.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Олигарх Игорь Коломойский не простит президенту Украины Владимиру Зеленскому переход под покровительство конкурирующего олигарха Рината Ахметова.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандально известный львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы рекомендовал переименовать «номера один» из «марионетки Коломойского» в «марионетку Ахметки». Мне это больше нравится, и это сейчас будет больше соответствовать действительности.

Я считаю, что наш президент сейчас перешёл полностью в орбиту Ахметова, условно говоря, правительство – вообще лобби Ахметова. Шмыгаль – просто штатный лоббист. Условно говоря, когда Ахметову надо продать собственному народу электроэнергию, то они остановят даже государственные АЭС, – так, как это было с Ровенской. Просто остановят, чтобы ахметовская корпорация поставляла электроэнергию дороже украинцам, чем словакам.

Фирсов своей экологической кампанией немного наехал на структуры Ахметова – нет Фирсова. Без объяснений, в их стиле, нуворишей, уволили, выкинули, потому что наехал на Ахметова», – заявил Дроздов, комментируя отставку главы экологической службы Украины.

«Я хочу сказать, что Ахметов, действительно, сейчас остаётся олигархом номер один. Во-первых, все эти пять лет был бизнес-партнёром Порошенко. «Роттердам» – это была схема грабежа с Порошенко на пару. Сохранился.

Представьте себе, основа клана Януковича – Ахметов – прекрасно жил последние годы, наживался, теперь нашёл возможность ещё и с этими нажиться. Этому человеку надо будет когда-то памятник поставить за умение мимикрировать и политически полностью прилаживаться к любой власти. Уникальная способность», – добавил журналист.

По его словам, Украина сейчас на пороге «очень интересного движа и шухера».

«Я с нетерпением его жду, потому что Коломойский – это такой по своей натуре человек, который не прощает кидалова, не прощает предательства, а он считает, что это он выбрал Зеленского президентом…Я жду русской имперской развязки в стиле «я тебя породил – я тебя и убью». И я хочу сказать, что теперь я вообще не завидовал бы нашему президенту, потому что попасть под каток обиженного и злого Коломойского, который умеет уничтожать и сейчас рвётся, конечно, не пожелаешь, но я как раз бы этого и пожелал», – заключил Остап Дроздов.