В отношениях с Россией ЕС допустил стратегическую ошибку

Евросоюз из экономического блока стремительно превращается в европейский аналог НАТО, направленный исключительно против России.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За все эти годы ЕС сильно изменился и стал очень милитаризованным. Одно дело, когда мы говорили об экономическом и политическом блоке, у которого не было серьезной военной составляющей, и этим он отличался от НАТО. Но сейчас мы видим, что между ЕС и НАТО нет большой разницы. Страны начинают милитаризоваться. Они говорят о военном лице ЕС и армии ЕС, что фактически сближает их с НАТО. И степень русофобии примерно одинаковая, и страны тоже примерно одинаковы. Так что мы, конечно, будем учитывать этот фактор в будущем», – сказал Полянский.