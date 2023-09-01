В отставке Резникова в Киеве увидели признак грядущего перемирия

Анатолий Лапин.  
01.09.2023 09:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 791
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова и его замена нынешним главой Фонда госимущества, меджлисовцем Рустемом Умеровым, о которой пишут СМИ, может быть сделана специально под грядущие переговоры.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова и его замена нынешним главой Фонда госимущества, меджлисовцем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Корнейчука, Резников неприемлем как кандидатура, которая будет подписывать документ о перемирии, а Умеров – не токсичен для Кремля, близок к Турции и одобряем США. При этом, он уже был в составе украинской делегации во время первых «Стамбульских договоренностей» в мае прошлого года.

«Непубличный, но при этом принимал участие в разных переговорных процессах. Я напомню, что в марте 2022-го Умеров входил в переговорную группу вместе с Абрамовичем, которая вела напрямую переговоры с Москвой по поводу прекращения боевых действий по поводу подготовки к «Стамбульским договоренностям», которые потом были приняты.

То есть иными словами Умеров выступал коммуникатором с Абрамовичем и, соответственно, выступал коммуникатором с Кремлем. Правда, об этом уже многие забыли, но это очень любопытный факт. То есть с ним условно готовы говорить в Кремле», – сказал эксперт.

«Во-вторых, Умеров имеет некие связи с окружением Эрдогана – это тоже любопытный факт. Мы понимаем, что если запланировано, что переговорный процесс по временному прекращению боевых действий будет проходить через Турцию, и будут подписываться какие-то бумаги, то с украинской стороны должен быть некий представитель, который устраивает с одной стороны Турцию, с другой стороны США, и Россию. Это явно должен быть не Резников», – заявил Корнейчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть