В отставке Резникова в Киеве увидели признак грядущего перемирия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова и его замена нынешним главой Фонда госимущества, меджлисовцем Рустемом Умеровым, о которой пишут СМИ, может быть сделана специально под грядущие переговоры.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Корнейчука, Резников неприемлем как кандидатура, которая будет подписывать документ о перемирии, а Умеров – не токсичен для Кремля, близок к Турции и одобряем США. При этом, он уже был в составе украинской делегации во время первых «Стамбульских договоренностей» в мае прошлого года.

«Непубличный, но при этом принимал участие в разных переговорных процессах. Я напомню, что в марте 2022-го Умеров входил в переговорную группу вместе с Абрамовичем, которая вела напрямую переговоры с Москвой по поводу прекращения боевых действий по поводу подготовки к «Стамбульским договоренностям», которые потом были приняты. То есть иными словами Умеров выступал коммуникатором с Абрамовичем и, соответственно, выступал коммуникатором с Кремлем. Правда, об этом уже многие забыли, но это очень любопытный факт. То есть с ним условно готовы говорить в Кремле», – сказал эксперт.

«Во-вторых, Умеров имеет некие связи с окружением Эрдогана – это тоже любопытный факт. Мы понимаем, что если запланировано, что переговорный процесс по временному прекращению боевых действий будет проходить через Турцию, и будут подписываться какие-то бумаги, то с украинской стороны должен быть некий представитель, который устраивает с одной стороны Турцию, с другой стороны США, и Россию. Это явно должен быть не Резников», – заявил Корнейчук.