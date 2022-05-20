В отсутствие российского десанта одесские свидомые выместили злобу на героях Приднестровья

20.05.2022  09:28 (Мск), Одесса
Никита Еременко.  
Просмотров:
 
Вандализм, Дзен, Общество, Одесса, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Одессе в ближайшее время не грозит высадка российского десанта, считают в Пентагоне.

Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детч, цитирующий своего источника в Минобороны США.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На юге Украины россияне проводят огневое давление с артиллерии на украинские позиции и предпринимают попытки штурма в направлении Николаева. Что касается Одессы, то угрозы высадки российского десанта — нет», — сказал неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона в разговоре с Детчем.

Тем временем, пользуясь временной безнаказанностью украинские националисты продолжают заниматься вандализмом в отношении связанных с русским и советским прошлым одесского региона памятников истории и архитектуры.

Так, грантоедское издание «Суспильне» сообщает о том, что в городе Беляевка в Одесской области с памятника сбили табличку с надписью «Героям Приднестровья».

«Этот памятник у нас Котовского. Котовский – преступник. И мы выходит, будем сейчас табличку героям Приднестровья оставлять здесь? Плюс она еще и на русском языке. Пока у нас война, пока агрессор через реку, постоянно расшатывающий какие-то провокации – я понимаю, что нужно эту табличку убрать”, – заявил «Суспильному» «громадський дияч» Ян Синтюк, взявший на себя ответственность за акт вандализма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть