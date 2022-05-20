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Новости Украины

Одессе в ближайшее время не грозит высадка российского десанта, считают в Пентагоне.

Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детч, цитирующий своего источника в Минобороны США.

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«На юге Украины россияне проводят огневое давление с артиллерии на украинские позиции и предпринимают попытки штурма в направлении Николаева. Что касается Одессы, то угрозы высадки российского десанта — нет», — сказал неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона в разговоре с Детчем.

Тем временем, пользуясь временной безнаказанностью украинские националисты продолжают заниматься вандализмом в отношении связанных с русским и советским прошлым одесского региона памятников истории и архитектуры.

Так, грантоедское издание «Суспильне» сообщает о том, что в городе Беляевка в Одесской области с памятника сбили табличку с надписью «Героям Приднестровья».

«Этот памятник у нас Котовского. Котовский – преступник. И мы выходит, будем сейчас табличку героям Приднестровья оставлять здесь? Плюс она еще и на русском языке. Пока у нас война, пока агрессор через реку, постоянно расшатывающий какие-то провокации – я понимаю, что нужно эту табличку убрать”, – заявил «Суспильному» «громадський дияч» Ян Синтюк, взявший на себя ответственность за акт вандализма.