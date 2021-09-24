В ответ на демарш Эрдогана Россия не признает турецкие помидоры

24.09.2021 16:32 (Мск), Москва, Елена Острякова

Россельхознадзор обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В 2021 году было обнаружено 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов.

Россельхознадзор провел переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ.

Кроме того, Россия намерено изучит турецкое законодательство в области ГМО.

Турция публично не признала проведение российских парламентских выборов в Крыму. Кроме того, президент этой страны Реджеп Эрдоган заявил на Генассамблее ООН, что Турция не признает “аннексию” Крыма.

В декабре прошлого года Россия запретила ввоз томатов и перца из турецких провинций Антальи и Измира, после чего предупредила, что ограничительные меры могут расширить. Санкции по времени совпали с конфликтом в Нагорном Карабахе, в котором Турция принимала активное участие.

Ранее запрет на ввоз турецких помидоров вводился с 1 января 2016 года в ответ на действия Турции, военные самолеты которой сбили в небе над Сирией российский самолет Су-24. Россельхоз надзор снял рестрикции в 2018 году после переговоров Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Стоило Эрдогану нахамить в ООН по крымскому вопросу – в ход пошло самое эффективное ведомство России – сельхознадзор. Давно уже пора в российско-турецких отношениях ввести “индекс помидора”. Россия и Турция смотрят друг в друга как в зеркало. Экономические интересы диктуют необходимость региональной кооперации, поэтому Москва постоянно напоминает Анкаре где находятся ее интересы. Рано или поздно стороны придут к соглашению о разделе сфер влияния в СНГ, на Черном море и Ближнем Востоке. Эффективна ли сельхоздипломатия? Может и неэффективна. Другой нет. Эта по крайней мере может быть полезна отечественным производителям. Если будет системной», – прокомментировал заявление Россельхознадзора политолог Семен Уралов в своем телеграм-канале.

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев намекает, что запрета на ввоз помидоров будет недостаточно.

«А мандарины и огурцы? Я лично, своими глазами там вирусы видел. Поверьте мне на слово», – иронизирует он.

Очередная встреча Путина и Эрдогана должна состояться 29 сентября в Сочи.