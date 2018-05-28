28.05.2018, Киев, Игорь Петров

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В ответ на Керченский мост в Киеве предлагают отделить Крым каналом

Россия угрожает перекрытием Керченского пролива, что заблокирует работу крупнейших металлургических комбинатов, поэтому Украина могла бы осуществить строительство канала, который соединит Азовское и Черное море.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский экономист Олег Соскин.

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«Безусловно, компании, использующие порты Бердянска и Мариуполя, понесут убытки. Думаю, в ближайшее время россияне полностью заблокируют Керченский пролив под предлогом охраны Керченского моста, и зайти в Азовское море будет невозможно. Это может произойти с запуском железнодорожного сообщения по мосту. Это реально.

Противодействие этому будет означать открытое военное столкновение. Чем Украина может «адекватно реагировать», как это предлагают некоторые деятели? Нечем «давать ответ».

Можно, конечно, прорыть канал, соединяющий Азовское море с Черным, но это как минимум означает серьезные последствия для экологии. А так – никакого выхода нет.

К сожалению, Керченский мост совершенно лишает наши азовские порты возможности работать. Думаю, два металлургических комбината – им. Ильича и «Азовсталь» погибнут. Придется полностью перестраивать всю логистику компаний, работающих с портами Мариуполя и Бердянска», – сказал Соскин.