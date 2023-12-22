В ответ на «многополярность» США возродят нацистскую Германию и милитаристскую Японию

Если США и пойдут на многополярный мир, то такой, где полюса будут отнюдь не мирные. И где возродится и милитаристская Япония, и нацистская Германия.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал профессор, доцент кафедры международной безопасности МГУ, политолог и эксперт в области международных отношений Алексей Фененко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Современный Европейский союз находится в очень своеобразном положении. С того момента, как из него вышла Великобритания, он уже в подвешенном состоянии – он лишился глобальной финансовой площадки, Лондонской биржи. Отныне у него только региональные финансовые площадки – Парижская старая биржа, которая не работает на мир, Франкфуртская как-то на что-то пойдёт, хотя и с Лондонской не сопоставима. Это был первый момент», – пояснил он.

Профессор напомнил о заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса, что есть 5-8 лет, чтоб подготовиться к конфликту с Россией.

«Что такое 5-8 лет? Это время, когда нужно воссоздать сильный Бундесвер, когда нужно вернуть в Германию идеологию готовности воевать, то есть идеологию патриотизма, идеологию отказа от любых комплексов исторической вины, да и немцы от нее уже почти отказались. А теперь давайте представим, что Германия перевооружилась и стала мощной военной силой. Сразу встаёт вопрос о будущем Европейского союза и всей европейской интеграции? Понравится ли это Польше? Я думаю – сильно, что нет. Не даром Польша уже подписала отдельное оборонное соглашение с Великобританией. Понравится ли это той же Франции? Той же Италии? А какая будет реакция, например, у Австрии? А мы уверены, что вопрос об аншлюсе Австрии и Германии закрыт навсегда? А мы уверены, что вопрос об аншлюсе Лихтенштейна, Люксембурга с Германией закрыт навсегда? Вот вам возрождение новой имперской идеи у немцев.

И американцы, кстати, ведут к этому. Они говорят: мы лидером не справляемся, но мы готовы тогда сбросить с себя часть обязательств наших союзов. Вот вам сильная милитаризированная Япония в Азии – сильный партнер США, но враждебный России и Китаю. И они хотели бы сделать такую же сильную милитаризованную Германию в Европе, развёрнутую против нашей страны, по принципу: хотите многополярный мир, ну что ж, мечты сбываются. Но этот многополярный мир отнюдь не мирный. Вот, к чему клонят американцы», – считает эксперт.

Европа активно исламизируется, чтобы создать националистические настроения среди немцев и скандинавов, и сколотить будущий актив нацбатов.

«Видимо, они забыли судьбу евреев в Европе, и что завтра исламизация Европы может вызвать обратную реакцию – они могут стать жертвами погромов. Посмотрите на интересную тенденцию: в скандинавских странах с 80-х годов существуют рок-клубы с какой-то сильной милитаристской направленностью, жесткой какой-то полуязыческой символикой. То же самое, мы помним, и в Германии в рок-культуре. И вопрос – под что они существуют? Для чего их подкармливают? Не для того ли, чтобы в будущем они стали базой для новых штурмовиков и избавления Европы о тех, кто им не нравится», – заключил Фененко.