22.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В ответ на нападки соратника Яценюка, Гройсману пришлось отмазываться, что он не гей

Украинское правительство полностью разделяет и поддерживает «традиционные семейные ценности».

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе сессии депутат от «Народного фронта» Арсения Яценюка Павел Унгурян показал премьер-министру распечатанную на листе цифру «577» и заявил, что по итогам 2017 года в стране ровно на столько меньше украинцев становится ежедневно. Депутат привёл данные Минсоцполитики, согласно которым за прошлый год количество граждан Украины сократилось на 200 тысяч.

«И сейчас под парламентом тысячи людей, которые вышли протестовать против навязывания антисемейных идеологий», – заявил Унгурян

Нардеп призвал украинское правительство приостановить обеспечение с госбюджета пропаганды антисемейных идеологий.

«Те, что вышли в воскресение на гей-парад, несли плакаты «Содом в каждый дом», «Мы не поддерживаем войну» и так далее. Мы требуем отменить так называемую гендерную экспертизу, которая выбросила из учебника слово «родители», «Бог», «христианство», а вместо этого ввести курс семейных ценностей в школе. И главное – наконец создать центральный орган исполнительной власти по вопросам семейной политики», – потребовал Павел Унгурян.

«Мои аплодисменты направлены как раз на поддержку традиционным семейным ценностям. Это не громкие слова, а мои убеждения», – поспешил оправдаться премьер.

«Буквально в среду во время отчёта правительства по 2017 году я говорил о том, какие перед нами стоят приоритеты, и вопросы семьи и детей – важнейшие из них», – добавил он.

Гройсман рассказал, что правительство как раз думает над усовершенствованием механизмов госуправления в этом процессе, однако отметил нецелесообразность создания ещё одного исполнительного органа.

«Хочу вам сказать, что в правительстве мы полностью разделяем то, что семейные ценности и дети – это наивысшие ценности в нашей жизни. Поэтому, спасибо за вопрос, я не вижу расхождений в наших позициях», – заверил глава украинского правительства.

Отметим, нардеп Павел Унгурян является одним из лидеров т.н. “гомофобного” лобби в украинском парламенте и поддерживает тесные связи с консервативными протестантскими церквями.