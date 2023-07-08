В ответ на нежелание закрыть «Ельцин-центр» коммунисты по России увековечивают Сталина

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На фоне явного нежелания властей призвать к ответу антироссийский «Ельцин-центр» в Екатеринбурге по всей России возникают инициативы увековечить имя Иосифа Сталина.

В городе Бор Нижегородской области полным ходом идет строительство музейного комплекса «Сталин-центр». Об этом сообщает городское отделение КПРФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Строительство стартовало еще 28 июня, а первый камень был заложен 8 мая.

Центр возводится по инициативе руководителя местного отделения КПРФ – предпринимателя Алексея Зорова на принадлежащем ему земельном участке. По предварительным оценкам строительство обойдется ему в сумму от 20 до 120 млн руб.

«Это память и уважение к советской эпохе, уважение к Сталину как государственнику. Дань памяти людям, которые строили предприятия, ГЭС, создавали колхозы и совхозы. Воевали, и побеждали, и умирали с его именем. С его именем связаны тысячи разработок: атомная бомба, авиа- и космическая отрасль, наукоемкие предприятия и т.д. Все, что на протяжении 32 лет мы потеряли», – сказал Зоров.

В 2020 году Зоров на этом же участке установил памятник Сталину. Теперь он станет частью строящегося музея.

Нижегородские коммунисты замуровали в фундамент центра металлическую капсулу с посланием потомкам, в котором они просят «помнить великие жертвы и великие подвиги». Капсулу вскроют 9 мая 2045 года – в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По проекту «Сталин-центр» должен быть четырехэтажным. На первом этаже музея поставят советский военный автомобиль. На втором — разместят экспозицию, посвященную Октябрьской революции и первым годам правления Иосифа Сталина, а также продукцию борских промышленных предприятий, созданную в период первых пятилеток.

На третьем этаже гости смогут ознакомиться с историей СССР в годы Великой Отечественной войны. На четвертом — получить полезную информацию о послевоенном строительстве и увидеть предметы того периода, найденные поисковиками в России и на Украине.

Также там предполагается выставить подарки и сувениры, которые присылают Зорову из разных стран мира – например, зажигалку с изображением Сталина из Северной Кореи.

В боровском отделении КПРФ заявили, что пример Нижегородской области вдохновил и другие российские города.

«В сентябре 2023 года будет открыт филиал «Сталин-центра» в Барнауле работы по созданию уже идут. Поступают предложения и из других регионов России», — сообщили в КПРФ.

И действительно, на днях мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в телеэфире предложил вернуть городу название Сталинск, которое он носил до 1961 года.

«Неслучайно мы начинаем эту трилогию: Кузнецк — Сталинск — Новокузнецк, и она будет идти везде. Новокузнецк как название города само по себе, наверное, не то что неактуально, а требует корректировки. Несомненно, это Кузнецк-Сталинск-Новокузнецк. Как, к примеру, Ленинск-Кузнецкий или Анжеро-Судженск», — уточнил Кузнецов.

Судя по опросам местных СМИ в интернете, более половины жителей Новокузнецка поддерживают эту идею.

В январе в канун юбилея победы в Сталинградской битве в Волгограде открыли памятник Сталину. Жители города посчитали, что он имеет такое же отношение к легендарному сражению, как и маршалы Победы Василевский и Жуков.

Тогда же о смене названия города в Сталинград высказались лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и бывший председатель правительства России Сергей Степашин. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил против.

В прошлом году коммунисты Свердловской области опубликовали открытое обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, в котором выразили протест против того, что правительство области фактически спонсирует деятельность «Ельцин-центра». Коммунисты призвали губернатора разорвать договорные отношения с «Ельцин-центром». А лидер Левого фронта предложил тогда же открыть в Екатеринбурге «Сталин-центр».

Но власти пока что игнорируют доминирующие в обществе настроения. Более того филиал «Ельцин-центра» планируют открыть на Малой Никитской улице в Москве.

16 июня Минюст РФ по требованию трех фракций в Госдуме («Единой России», КПРФ и ЛДПР) объявил о начале проверки «Ельцин-центра» на предмет его деятельности как иноагента . Однако потом выяснилось, что такая проверка невозможна, потому что закон «О центрах исторического наследия президентов РФ» освобождает «Ельцин-центр» от обязательства сдавать отчётность и отчитываться за свои расходы.

Учредителем «Ельцин-центра» является администрация президента РФ. В его наблюдательный совет входят глава администрации президента РФ Антон Вайно, депутат Павел Крашенников и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Расходы на содержание «Ельцин-цнтра» с 2010 г. по 2022 г. По данным его отчетности составили 19,7 млрд руб. Это средства госбюджета (либеральному учреждению каждый год выделялось 250-300 млн руб, а в 2024 планируется выделить 376 млн), а также пожертвования членов так называемой ельцинской Семьи: Владимира Потанина, Владимира Юмашева, «Фонда Ельцина» (им управляют дочь и зять первого президента России, а также бывший глава администрации президента Александр Волошин и Анатолий Чубайс). Зарплата членов управления Центра составляет 180 000 руб. в мес.

Большая часть 8-этажного ЕЦ – это 29 000 м2 сдается в аренду, выручка от которой составила в 2022 году 261 млн руб. Среди бывших арендодателей – ликвидированная в РФ организация-иноагент «Мемориал». Помещение ему предоставляли на льготных условиях. При этом сам комплекс государство дало «Ельцин-центру» бесплатно.

«Ельцин-центр» выпустил на своем официальном сайте заявление с призывом прекратить военные действия на Украине на третий день спецоперации, что вызвало волну возмущения в Екатеринбурге.