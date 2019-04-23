В ответ на планы по созданию новой партии Гройсману предложили отсидеть за старую

23.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман окончательно отмежевался от Петра Порошенко. Он заявил, что примет участие в очередных выборах в Верховную Раду не с БПП, членом которого он является, а с новой политической силой.

Об этом Гройсман заявил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

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«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять», — заявил он.

Гройсман добавил, что до выборов необходимо изменить избирательную систему.

«Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран по старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием», — заявил премьер-минстр.

В свою очередь, бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов скептически оценивает политические перспективы Гройсмана и его шансы избежать уголовного преследования при новой власти.

“Гройсман заявил, что идёт на выборы, создаёт партию и возьмёт туда людей с хорошей репутацией. Так а куда деть членов твоей действующей партии и правительства, – тех, кто при твоём соучастии, молчаливом согласии и надзоре, грабил бюджет и армию, фальсифицировал выборы и подкупал избирателей, менял моряков на удержание власти, складывал украденное в офшорах и зарабатывал на девальвации гривны? А с Шёлковым путём, Гиперлупом и электронным правительством что делать? Это в старой партии останется или в новую переедет?

Не надо пока новую партию, отсидите сначала за старую”, – заявил Портнов.

Также экс-чиновник не веритт в то, что Гройсману удастся договориться с новой властью.

Гройсман заявил, что готов сотрудничать с новым президентом, если у него не будет идеологических разногласий. Ну и если со следствием и судом не будет разногласий, с ними тоже уже можно потихоньку сотрудничать”, – сьязвил Портнов в своем телеграм-канале.