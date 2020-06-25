В ответ на полицейский террор Черногория взорвалась протестами

25.06.2020, Белград, Алексей Топоров

После вчерашнего заявления премьер-министра Черногории Душко Марковича о том, что он решит проблему противостояния в Будве за 15 минут при помощи полицейских дубинок, народные протесты охватили и другие города страны.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Противостояние между полицией и протестующим против режима Мило Джукановича народом происходили накануне всю вторую половину дня, минувшей ночью и продолжаются до сих пор.

После того, как поддержавшие смещенного властями страны мэра Будвы Марко «Бата» Царевича горожане отказались уходить от здания администрации города, премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил о том, что «государство решит эту проблему за 15 минут». После чего полицейским была команда разогнать протестующих и зачистить город, что те и сделали при помощи дубинок и слезоточивого газа. И усердствовали настолько, что били и арестовывали всех, кто попадался им под руку, включая сидевших за столиками открытых террас заведений горожан и даже с газом вломились в спортивный центр, где в это время занимались дети.

В столичной Подгорице протестующие против произвола властей собрались возле здания управления полиции, но также были жестко разогнаны полицией, применившей дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Были арестованы депутаты черногорского парламента от оппозиционного просербского и пророссийского «Демократического фронта» Марина Йочич и Милун Зогович.

В Никшиче столкновения происходили практически всю ночь, в результате чего пострадавшие были не только среди протестовавших, но и среди полицейских. В Баре правоохранителям удалось довольно быстро разогнать народ, поскольку среди выступивших против произвола властей преобладали женщины. В Биело Полье все обошлось без силового противостояния, народный митинг был исключительно мирным, полиция не провоцировала собравшихся. В Беране народ перекрыл междугороднюю трассу, но людей жестко разогнали.

Незаконно смещенный режимом мэр Будвы Марко «Бата» Царевич сегодня утром явился на работу, но полицейские снова не пустили его в здание муниципалитета.

Марко Царевич (справа) возле здания администрации Будвы.

В ответ градоначальник заявил о том, что будет приходить на работу каждый день. Также стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело. При этом явившегося на службу «мэра»-штрейкбрехера Владимира Булатовича вновь пришедшие к администрации горожане закидали яйцами, а после того, как тот скрылся в здании, насмешливо скандировали: «Выходи, детка!». На призыв полиции разойтись, горожане не отреагировали.