В ответ на попытки перекрыть проливы Россия обнулит экономику Турции

02.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия заставит Турцию считаться с линией фронта в Идлибе, которая сложилась в результате наступления сирийской армии на позиции боевиков.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя намеченную на 5-е марта встречу российского и турецкого президентов.

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«Ситуация в Идлибе сложная – линия боевых действий как есть, такой статус-кво и будет вынесен на переговоры, никаких откатов назад, сдачи территорий не будет. Турция либо согласится с новой реальностью, либо пусть думает, как дальше действовать.

Во всяком случае, я думаю, что наша переговорная позиция будет заключаться исключительно в том, что линия боевых действий в том виде, в котором она сохранилась, те районы Идлиба, которые перешли под контроль сирийской армии, это уже данность, с которой Анкара будет вынуждена считаться. Мы заставим ее с этим считаться», – заявил Коротченко.

По мнению эксперта, в случае, если Турция пойдет на дальнейшее обострение и попробует перекрыть судоходные каналы из Черного в Средиземное море, это приведет к краху ее экономики.

«Это будет недружественный жест. Мне бы хотелось, чтобы Эрдоган думал в первую очередь об экономических преференциях, которые Турция получает от партнёрства с Россией. Военные провокации, нагнетание, перекрытие Босфора приведет к тому, что мы обнулим турецкую экономику в качестве ответных мер. Если Турция хочет такого результата, она его получит. Я думаю, что это не в интересах ни Турции, ни России, поэтому надо рассчитывать на здравомыслие и на то, что воинственность сменит прагматизм со стороны Анкары», – сказал Коротченко.