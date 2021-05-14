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14.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Провокации, Украина
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В ответ на провокации Киева ДНР объявляет масштабную проверку совместных действий

Новости УкраиныМВД, МГБ, спасатели, медики и транспортники ДНР проведут общую проверку совместных действий в рамках...

МВД, МГБ, спасатели, медики и транспортники ДНР проведут общую проверку совместных действий в рамках реагирования на кризисные ситуации и возможные внешние угрозы.

Такое заявление сделал глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение было принято, в связи с демонстрацией нестабильности политического курса официального Киева и соответствующей хаотичности в принятии решений.

«Заявления военно-политического руководства Украины о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе идут вразрез с реальными действиями украинских боевиков на линии соприкосновения.

Мы фиксируем учащающиеся нарушения украинскими вооруженными формированиями действующего перемирия, которые сопровождаются провокационными информационными вбросами», – цитирует Пушилина официальный сайт главы ДНР.

В заявлении отмечается, что обстрелы объектов инфраструктуры не только свидетельствует о нежелании украинского командования соблюдать перемирие, но и демонстрируют особый цинизм в преднамеренных попытках вывести из строя жизненно важные объекты республики.


«Используя террористические методы войны, оперируя подлыми провокациями и диверсиями, украинские боевики явно имеют цель дестабилизировать обстановку», – подчеркнул глава ДНР.

«Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести в период с 17 по 22 мая очередную проверку эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины», – распорядился Денис Пушилин.

По его словам, системный контроль готовности госструктур к ликвидации последствий кризисных ситуаций, а также их уровня взаимодействия и оперативности реагирования – залогом безопасности граждан ДНР.

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