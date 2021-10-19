В ответ на провокации США Россия признает ЛДНР – эксперт

19.10.2021 22:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Киеве прекрасно понимают, что ВСУ слишком слабы, чтобы воевать с Россией, а Запад никогда не ввяжется в жесткое противостояние с Москвой из-за Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Центра политико-правовых исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это большая иллюзия со стороны руководства Украины, что американцы будут за них воевать. Никогда в жизни американцы воевать за украинцев не будут. Сами украинцы – да, могут устроить провокацию. Но она закончится очень печально. Они говорят: «У нас мощные Вооруженные силы». Да, на земле проведение каких-то ограниченных операций – да. Но ВВС нет, флота нет, системы ПВО нет. Поэтому я уверен, что войну они не начнут. Для них это будет печально», – сказал он.

Также Евгений Бужинский подчеркнул, что в случае, если Вашингтон попытается настоять на вступлении Украины в НАТО, то Москва сразу же даст ответ.

«А вот если американцы начнут продавливать решение (о вступлении Украины в НАТО – прим.), то российский ответ будет. Конечно, не военный, а политический ответ. Но войну в Донбассе мы закончим, признаем республики», – резюмировал генерал.