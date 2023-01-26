В ответ на танки НАТО для ВСУ России предложено отправить в войска ядерное оружие
Россия должна обеспечить войска тактическим ядерным оружием в ответ на передачу Украине западных танков.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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Как отмечает эксперт, дальше говорить о «красных линиях» неуместно, поскольку Запад их уже перешагнул, решив отправить танки на Украину.
«Есть вопросы обученности украинских экипажей практическому применению и использованию. Естественно, это в составе подразделений, достаточно крупных, допустим, бригад, и массированности поставок. Если все эти факторы будут выполнены, это будет серьезный вызов и серьезная угроза, безусловно.
По оценкам, в общей сложности до 300 основных боевых танков Украина может получить. Там есть вопросы технического обслуживания, вопросы, связанные с кадрами. Если они будут решены противником, то для нас это очень серьезный вызов и угроза», – сказал аналитик.
Он полагает, что в теории России есть, чем бороться с этими танками, но необходимо продумывать меры реагирования другого плана.
«Я остаюсь убежденным сторонником того, что ситуация требует передачи в войска тактического ядерного оружия и развертывания его хотя бы на таких носителях, как «Искандер», чтобы иметь в арсенале готовые варианты реагирования на случай, если ситуация будет иметь для нас неблагоприятный характер.
Потому что дальше начнутся поставки боевой авиации, а после этого мы увидим ракетные системы большой дальности. Бессмысленно говорить о «красных линиях», необходимы действия практического плана, обозначающие нашу решимость», – заявил Коротченко.
Спасибо!
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