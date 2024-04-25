В ответ на удары по Крымскому мосту Россия «сложит» не только мосты через Днепр – эксперт

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Если Украина попытается разрушить Крымским мост переданными ей западными ракетами, то Россия в ответ уничтожит мосты, соединяющие левобережную и правобережную части этой страны.

Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходаренка, под ударом также окажутся пункты управления в Киеве и гидротехнические сооружения на Украине.

«Я предполагаю, что если будут нанесены удары или попытки ударов по тому же Крымскому мосту, то за все в этой жизни надо платить – Вооруженным силам Украины придется рассчитаться, в конечном итоге. А чем они могут рассчитаться? А утратой всех своих днепровских мостов в этом случае – средства для поражения этих мостовых переходов у нас имеются. Если они будут выведены из строя, то, по сути дела, Украина будет рассечена на две части, и попробуй ты этот мост потом отремонтируй… Гидротехнические сооружения – вы можете тоже, господа, хлопцы, их лишиться, если будете проявлять неуемную активность в плане нанесения ударов по территории Российской Федерации. Опять-таки, пункты высших звеньев управления в том же Киеве, персоналии. Ответ-то неизбежно последует, и цена этого ответа может превзойти все эти ракеты ATACMS, которые могут быть получены Украиной», – заключил Ходаренок.