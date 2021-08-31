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31.08.2021 08:40 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина, Финансы, Экономика
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В ответ на угрозы оставить 40-летних без пенсий на Украине призвали не платить налоги

Новости УкраиныНедавнее заявление министра финансов Украины Сергея Марченко, сказавшего, что нынешним 40-летним не стоит рассчитывать...

Недавнее заявление министра финансов Украины Сергея Марченко, сказавшего, что нынешним 40-летним не стоит рассчитывать на пенсии от государства, означает, что граждане не должны платить налоги такому государству.

Об этом в беседе на канале «Первый независимый» заявила политический обозреватель Ирина Гаврилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, глава минфина на своей странице в Facebook заявил, что людям в возрасте до 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии, поскольку из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, а потому следует переходить к накопительной системе.

«Это абсолютно демотивационное заявление. Лично я расцениваю это как призыв вообще не платить налоги государству, никак не пополнять бюджет. По сути, то, что он говорит – это бюджетный кризис. За что я плачу свои налоги? За то, чтобы в старости государство оказало мне определенные социальные услуги. И получается, что я плачу, обратно же я не получу ничего. Так давайте вот эти деньги, которые я сейчас в виде налогов вкладываю в бюджет, лучше буду в свою личную копилочку вкладывать и себе уже старость обеспечивать лично. А что же тогда произойдёт с главным финансовым кошельком страны? Разорение и дефолт», – прокомментировала скандальное заявление Гаврилова.

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