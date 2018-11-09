В ответ на вандализм в Галичине поляки осквернили могилы на украинском кладбище

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

На кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство, Польша) уничтожены два памятника на могиле украинского священника и его семьи, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание “Наше слово”, которое издает Объединение украинцев в Польше.

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Как сообщает издание, вероятно, уничтожение памятников произошло до Дня всех Святых, когда жители Польши посещают могилы своих близких.

“Когда 1 ноября на кладбище в Фредрополи приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены”, – сообщила Мария Туцкая, председатель одного из отделов Объединения украинцев в ​​Польше (ОУП).

Отмечается, что неизвестные уничтожили могилу униатского священника Ивана Гнатищака. Священник во время Второй мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи (3 км юго-восточнее Фредрополя). Злоумышленники перевернули элементы памятника с фамилией священника и членов семьи.

Кроме того, сообщается, что ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по данному факту.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, на днях вандалы в Коломые осквернили кресты на польском кладбище.