26.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В ответ на водную блокаду Крыма Украину могут оставить без Десны


В ответ на водную блокаду Крыма со стороны Украины Россия может перекрыть на своей территории русло реки Десна.

Об этом на площадке «ИМХО-клуб» вице-премьер-министр Крыма, представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мурадова, водная блокда Крыма нанесла серьезный удар по сельскому хозяйству полуострова, поэтому Россия оставляет за собой возможность ответа.

«Украиной были применены при попустительстве Запада такие зверские санкции, как лишение людей пресной воды, несмотря на предложение крымского правительства платить за воду крупные финансовые средства. Но нет – Украина перекрыла свою часть канала, и у нас погибли сельскохозяйственные посевы на севере полуострова.

От таких жителей республики понесли колоссальные убытки: была ликвидирована часть сельскохозяйственных предприятий, а водохранилища полуострова стали регулярно пересыхать. Это привело к дефициту воды, 85% которой из российской реки Днепр и ее притоков, протекающих через Украину, поступало на полуостров. В ответ мы могли бы перекрыть, например, Десну на российской территории, но мы пока этого не делаем », – заявил Мурадов.

Ранее гидролог,-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян, заявитель что у России есть все технические возможности для ответа на водную блокаду Крыма и перекрытия истоков реки Днепр и переброски ее вод в обход Украины.


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