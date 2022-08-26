В ожидании битвы с НАТО Россия наращивает производство высокоточного оружия

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Новости Украины

России необходимо наращивать производство современных вооружений, поскольку к боевым действиям на Украине могут подключиться силы НАТО, в частности Великобритания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев

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«Мы подходим к состоянию, что мирное время прошло. Рассказы о том, что британские военные готовятся к войне на Украине, не надо воспринимать как простой блеф. Если британцы окажутся там, то война начнется везде – в космосе, море, на суше, на территории Британии, России. У нас никто не чешется по поводу гражданской обороны, а вопрос серьезный. К появлению войск НАТО давайте готовиться уже сегодня, чтобы население сберечь и промышленность, чтоб были готовы стратегические запасы и все остальное», – сказал Гурулев «Независимой газете».

В свою очередь экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев предупреждает, что Запад готовится к длительной войне на Украине.

«Поставки от стран НАТО и США Украине высокоточного оружия и БПЛА говорят о том, что боевые действия там планируются на годы. Об этом прямо заявил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Уже осенью может измениться характер боев. И Россия к этому готовится», – говорит генерал.

При этом он подчеркивает, что Россия к такому развитию событий готовится, а ее оборонно-промышленный комплекс ведет соответствующую работу.

«…уже скоро Российская армия начнет еще в больших масштабах применять ударные БПЛА, барражирующие боеприпасы, корректируемые снаряды ствольной и реактивной артиллерии, а также самонаводящиеся боеприпасы для боевых самолетов и вертолетов, что позволит при соответствующей подготовке резервов Вооруженных сил РФ нарастить темпы наступления», – считает Неткачев.