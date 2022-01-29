В ожидании бомбардировок Кличко зовет киевлян в подземные укрытия

Новости Украины

В Киеве готовят бомбоубежища на случай войны с Россией. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам градоначальника, в случае бомбардировок по всему Киеву будут задействованы 500 бомбоубежищ, а тех, кто туда не поместится, эвакуируют в подземные парковки.

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«Что касается территориальной обороны, пункты сейчас подготавливаются для того, чтобы и уже большое количество людей – цифру не буду озвучивать, – уже записались в территориальную оборону как резервисты в случае чрезвычайной ситуации, о которой мы говорим, они вступают в ряды территориальной обороны города и становятся военнослужащими», – сказал мэр.

«В городе Киеве уже проинспектированы все бомбоубежища, их находится 500 и 4,5 тысячи бомбоубежищ двойного назначения. Что это значит? Это подземные паркинги, это подвалы. Действительно, там ремонта не нужно – они временного использования, с другой стороны, крайне важно использовать все ресурсы, чтобы защитить людей в случае такой агрессии. По нашим подсчетам, более двух миллионов человек эти бомбоубежища в столице Украины смогут вместить», – заявил Кличко.