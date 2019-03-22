Выборы
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22.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Недвижимость, Политика, Украина
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В ожидании грандиозного шухера под Киевом распродается элитное жилье

Собственники элитного жилья под Киевом массово выставляют свои особняки на продажу, не дожидаясь результатов выборов президента.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявила украинская журналистка Олеся Медведева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У определенного количества людей стоит на кону все. У меня есть информация о том, что в ближайших к Киеву поселках, где стоят огромные дома, все больше и больше домов за последнее время выставлены на продажу. Потому что люди понимают, что в случае чего им нужны будут чемоданчики с бабками, чтобы аэропорт «Борисполь» – и прекрасная Испания, где у них там дома. Быстренько переместиться, пока здесь будет все труситься», – заявила Медведева.

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