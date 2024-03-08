В ожидании наступления ВС РФ Украина ускорила строительство оборонных сооружений

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Украина продолжает возводить фортификационные сооружения

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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«Во время рабочей поездки проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта, чтобы на месте воочию увидеть, какими темпами ведутся работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей. На месте вместе с представителями парламента, главами областных военных администраций оценили ситуацию, обсудили проблемные вопросы. Объективно, в последнее время инженерные работы по строительству оборонных линий ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Вовлечены новые силы и технические возможности. Правительством выделены необходимые средства», – сообщил Гаврилюк, которого цитирует пресс-служба минобороны.

По его словам, составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные за каждый участок.

«Линии обороны обустраивают как военные, в частности подразделения Командования Сил поддержки, Государственной службы специального транспорта, так и бригады гражданских рабочих. Отмечаю, к выполнению задачи по строительству линии обороны привлечены фактически все областные военные администрации», – добавил генерал.

Отмечается, что еженедельно премьер-министр Денис Шмыгаль на отдельном совещании заслушивает доклад ответственных лиц о состоянии строительства оборонных рубежей.

«Если позволяет ситуация с безопасностью и погода, то работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей сегодня ведутся фактически непрерывно. Наибольшая проблема при строительстве линий обороны – это вражеские беспилотники. Они часто препятствуют привлечению необходимой строительной техники, угрожают жизни наших воинов, военных инженеров, гражданских бригад и сбивают темп работ», – добавил Гаврилюк.