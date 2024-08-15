В ожидании удара возмездия за Курск, из Киева бежали далеко не последние люди

Вадим Москаленко.  
15.08.2024 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Разгоняемые в СМИ предостережения о массированном ударе по правительственному кварталу Киева за рейд ВСУ в Курскую область имеют все основания, однако больше стоит опасаться ответного хода Генштаба РФ.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разгоняемые в СМИ предостережения о массированном ударе по правительственному кварталу Киева за рейд ВСУ...

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«Наши пропагандисты пишут, что это российская ИПСО, но, с другой стороны, авторитетные, уважаемые западные издания подхватывают эту тему. Да, такая вероятность высокая. Да, некоторые далеко не последние люди пока на это время выехали из Киева, это тоже правда. От греха подальше. К сигналам воздушной тревоги в эти дни надо быть особенно внимательным. Но это отнюдь не означает, что такой удар будет нанесён сегодня, завтра», – предупредил Золотарёв.

«Вероятность высокая. Но за два десятка сёл в Курской области наносить удар по центру Киева… Понятно, что Киев прикрывается ПВО, как никакой другой город в Украине. И эффективность этого удара может оказаться весьма сомнительной. Поэтому не факт, особенно, когда все прокричали волки-волки, не факт, что волки появятся. Другого стоит опасаться – ответного хода российского Генштаба. Я думаю, что он не замедлит себя ждать», – добавил политолог.

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