В ожидании выступления Путина соцсети и СМИ гадают, чем вызвана затянувшаяся пауза

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Анонсированное на 20.00 обращение президента РФ сильно задерживается. Соцсети гадают, с чем связана долгая пауза.

«Судя по затянувшейся паузе, в Кремле сейчас просто разрываются телефоны – иностранцы обещают, угрожают и умасливают. В произвольном порядке. Так же, в произвольном порядке, звонивших деликатно посылают нахрен и в зв**зду, в мир слепых яйцеклеток и немых сперматозоидов, к началу всех начал», – пишет публицист Егор Холмогоров.

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Украинский нардеп из Днепропетровска Максим Бужанский ерничает: «Похоже, кина не будет. Застрял в лифте?».

«В ответ на отказ Берлина признавать легитимными референдумы на захваченных российской армией территориях Украины Москва может не признавать объединение ФРГ и ГДР», -предлагает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Песков не выходит сейчас на связь, инсайдят коллеги из СМИ, хотя пресс-секретаря президента засыпали вопросами», – пишет телеграм-канал “Московского комсомольца”.

«Истерика в Европе. Шольц и Макрон хотят поговорить с Президентом Путиным. Им то уже понятно, что США обдурили их. Втянули в войну с Россией, спровоцировали энергокризис, единство ЕС трещит по швам, экономика падает, граждане уже митингуют. И все ради чего? А Россия останавливаться не собирается и применение тактического ядерного оружия становится реальностью. Так и хочется спросить: а зачем тыкали палками в берлогу медведя?», – рассуждает политолог Марат Баширов.

«Все ждут сегодня выступления Путина. 1. Ждут политологи всего мира. Ждут, чтобы понять, какова логика процесса, как далеко готов пойти Путин? Ждут журналисты. Ждут сенсации. Ждут мировые лидеры. Что там скажет этот крутой Путин? И как стать таким же крутым, как Путин? Ждут российские семьи. Не будет ли объявлена всеобщая мобилизация? Тревожно. Ждут жители четырёх областей бывшей Украины. Будет ли Путин защищать их всерьёз? С надеждой», – пишет политолог Сергей Марков.

«Речь будет утром. Как и 24 февраля. Всё важное — утром. Идёмте спать», – предполагает автор телеграм-канала «Заставный».

«Сообщают, что выступления Путина сегодня не будет, а будет завтра. Также сообщают, что сегодня мобилизацию не объявят», – пишет военный эксперт Борис Рожин.