В Палате представителей США требуют запустить содомитов в детские сады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Участие мужчин-трансгендеров в женских спортивных соревнованиях повышает их самооценку и спасает от самоубийства.

Об этом в ходе заседания Палаты представителей США по делу спортсменов-трансгендеров, участвующих в женских и девичьих видах спорта, заявила член Палаты от Демократической партии Саммер Ли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Участие в спортивных состязаниях даёт так много преимуществ нашей молодёжи. Эти преимущества варьируются от улучшения психического и физического здоровья, до развития жизненных навыков, таких как командная работа и постановка целей. Исследования показывают, что занятия в юношеских видах спорта связаны с меньшими показателями тревожности и депрессии, более высокой самооценкой и снижения рисков самоубийства. Так почему же наши республиканские коллеги так усердно работают над тем, чтобы не допустить участия нашей трансгендерой молодёжи?», – подчеркнула Ли.

Она возмутилась, что даже в США содомиты не получают желанных почестей.

«Всего за 143 дня 2023 года выборные должностные лица по всей стране внесли более 220 законопроектов против трансгендеров. 23 штата запрещают трансгендерной молодёжи участвовать в школьных спортивных мероприятиях, причём в соответствии с их гендерной идентичностью. Причём некоторые законы ориентированы на детей в раннем возрасте, на детский сад», – добавила американский политик.

Для пущего эффекта она зачитала несколько слезливых писем от трансгендеров, в которых те жаловались на непростое детство.

«Спорт – это жизненно важный аспект образования. Позвольте себе не забывать, что речь идёт о детях», – подытожила Ли.