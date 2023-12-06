В Палате представителей США требуют запустить содомитов в детские сады

Константин Серпилин.  
06.12.2023 22:30
  (Мск) , Вашингтон
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Беспредел, Дзен, Идиотизм, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал


Участие мужчин-трансгендеров в женских спортивных соревнованиях повышает их самооценку и спасает от самоубийства.

Об этом в ходе заседания Палаты представителей США по делу спортсменов-трансгендеров, участвующих в женских и девичьих видах спорта, заявила член Палаты от Демократической партии Саммер Ли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Участие мужчин-трансгендеров в женских спортивных соревнованиях повышает их самооценку и спасает от самоубийства. Об...

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«Участие в спортивных состязаниях даёт так много преимуществ нашей молодёжи. Эти преимущества варьируются от улучшения психического и физического здоровья, до развития жизненных навыков, таких как командная работа и постановка целей.

Исследования показывают, что занятия в юношеских видах спорта связаны с меньшими показателями тревожности и депрессии, более высокой самооценкой и снижения рисков самоубийства.

Так почему же наши республиканские коллеги так усердно работают над тем, чтобы не допустить участия нашей трансгендерой молодёжи?», – подчеркнула Ли.

Она возмутилась, что даже в США содомиты не получают желанных почестей.

«Всего за 143 дня 2023 года выборные должностные лица по всей стране внесли более 220 законопроектов против трансгендеров. 23 штата запрещают трансгендерной молодёжи участвовать в школьных спортивных мероприятиях, причём в соответствии с их гендерной идентичностью.

Причём некоторые законы ориентированы на детей в раннем возрасте, на детский сад», – добавила американский политик.

Для пущего эффекта она зачитала несколько слезливых писем от трансгендеров, в которых те жаловались на непростое детство.

«Спорт – это жизненно важный аспект образования. Позвольте себе не забывать, что речь идёт о детях», – подытожила Ли.

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