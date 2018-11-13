В память о голодоморе киевлян будут атаковать ряженые зомби

13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Память о голодоморе “объединяет украинцев во всем мире и стала уже неотъемлемым элементом национальной идентичности”. В этом году лозунг, под которым будут проходить мероприятия по почтению памяти жертв Голодомора – “Мы помним! Мы сильные!”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил украинский пропагандист и глава одиозного Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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“Ключевой лозунг (мемориальных мероприятий – ред.), который мы используем в этом году, звучит «Мы помним! Мы сильные!». Почему именно такой лозунг? Память о Голодоморе – это память, которая объединяет украинцев, живущих и в нашем государстве и за пределами страны. Она стала важным элементом национальной идентичности, и, как показывают социологические исследования, свыше 80% украинцев признают Голодомор геноцидом. Соответственно этот вопрос стал одним из тех, которые демонстрируют едва ли не наибольший консенсус среди украинцев относительно интерпретации тех или иных событий украинского прошлого. Но вместе с тем память о Голодоморе для нас важна и как предостережение относительно того, что может произойти с народом, который не сумел отстоять свободы”, – сказал Вятрович.

Он уверяет, что “память об ужасных событиях 30-х годов также свидетельствует о готовности украинцев защищать свою независимость, в том числе с оружием в руках”. Поэтому один из визуальных образов нынешней пропагандистской кампании – украинский солдат на фоне мемориала памяти жертв Голодомора и свеча-пуля.

Также, по словам Вятровича, с 1 сентября продолжается Международная акция “Зажги свечу памяти”, которая в течение 85 дней пройдет в 85 странах мира. А с 12 по 23 ноября в Киеве ежедневно будет проходить перформанс “Блуждающие” от Национального музея “Мемориал жертв Голодомора”. На маршрутах общественного транспорта в Киеве пройдет информационно-театрализованная кампания, участники которой в одежде тех времен будут “напоминать киевлянам об ужасных событиях голода 30-х, искусственно устроенного советской властью”.