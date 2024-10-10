В папке с золотыми буквами «План перемоги» пусто, – киевский политолог

На самом деле широко разрекламированный «план победы» президента Украины Владимира Зеленского – это пустая папка с золотыми буквами. Наполнить ее смыслом должны были лидеры Запада на встрече высокого уровня в Рамштайне, которая сорвалась из-за отказа президента США Джо Байдена приехать в Германию.

Об этом в эфире пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший из Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бондаренко отмечает, что даже если бы формат «Рамштайн» собрался, то и там не смогли бы обеспечить Украине главное – членство в НАТО, о котором, как о первом пункте плана накануне заявил Зеленский.

«Давайте говорить откровенно – плана нет как такового. Я не исключаю, что существует папочка, на которой золотым тиснением выдавлены буквы «План победы», но эта папочка пустая. Именно 10-го числа должны были встретиться Стармер, Макрон, Шольц и Байден, и решить, что именно должно быть положено в эту папочку. Второй момент – на Западе все чудесно понимают две вещи. Первая, что, если Украина получит приглашение в НАТО, это будет прологом к Третьей мировой. Потому что расширение НАТО на восток стало причиной вторжения России на территорию Украины. И Россия всегда говорила, что это – самое главное, принципиальное требование – невступление Украины в НАТО, нейтралитет Украины. Второе – все решения в НАТО принимаются путем консенсуса и никаким другим путем. Это не большинством голосов, не каким-то советом старейшин, – все 30 государств должны проголосовать за то, что Украина должна получить план достижения членства в НАТО или принять ее в НАТО. Это на сегодняшний день невозможно по определению. И там нет ситуации, когда США могут ударить кулаком и сказать, что вы должны проголосовать», – заявил Бондаренко.