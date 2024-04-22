В параллельной вселенной Буданова ВСУ уже в Крыму
Руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск и внесенный в реестр террористов и экстремистов, продолжает утверждать, что ВСУ зашли в Крым.
Об этом он заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я никогда не жалею о прошлом. Иногда ситуация меняется. Если говорить про мои личные слова, то наши подразделения в Крым зашли. Это прогнозы реального времени. Если что-то поворачивается немного иначе, извините, это вносит свои коррективы», – сказал Буданов.
В октябре прошлого года украинская диверсионная группа на катерах и гидроциклах планировала высадиться в Крыму. Попытка была пресечена действиями самолетов ВКС России.
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