В параллельной вселенной Буданова ВСУ уже в Крыму

Елена Острякова.  
22.04.2024 11:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск и внесенный в реестр террористов и экстремистов, продолжает утверждать, что ВСУ зашли в Крым.

Об этом он заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск и внесенный в реестр...

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«Я никогда не жалею о прошлом. Иногда ситуация меняется. Если говорить про мои личные слова, то наши подразделения в Крым зашли. Это прогнозы реального времени. Если что-то поворачивается немного иначе, извините, это вносит свои коррективы», – сказал Буданов.

В октябре прошлого года украинская диверсионная группа на катерах и гидроциклах планировала высадиться в Крыму. Попытка была пресечена действиями самолетов ВКС России.

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