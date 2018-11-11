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11.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В Париже 10 тысяч жандармов не смогли углядеть за полуголой активисткой Femen

Активистка движения Femen попыталась в воскресенье помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа, направлявшегося к месту церемонии у Триумфальной арки в Париже в честь столетия окончания Первой мировой войны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Прямую трансляцию прибытия глав государств и правительств во французскую столицу вел телеканал TF1.

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Обнаженная по пояс девушка выбежала на Елисейские Поля. У нее на груди были надписи, среди которых — «Лицемерие». Подбегая к кортежу, она кричала «Фейковые миротворцы». Тут же ее увели сотрудники полиции.

В субботу три активистки Femen попытались организовать акцию у Триумфальной арки, однако сразу же были задержаны стражами порядка.

За обеспечением порядка в Париже в воскресенье следят 10 тыс. полицейских и жандармов. В местах основные мероприятий в рамках программы празднования установлены периметры безопасности.

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