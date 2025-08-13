Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе с самого начала знали, что Украине придется пойти на территориальные уступки, и Киев должен согласиться на потерю 4 областей.

Об этом бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все с самого начала знали, что окончательное соглашение будет включать территориальные уступки… Русские говорили с 2014 года во время Евромайдана, когда была достигнута договоренность с министрами иностранных дел, что Украина останется в целости и сохранности. Затем в Минске Украина потеряла Крым. В Стамбуле она потеряла Крым и Донбасс. В следующий раз они потеряют больше», – сказал де Глиниасти.

Он считает, что европейцы опоздали со своим заявлением о территориальной целостности Украины, сделав его, когда Зеленский уже пошел на переговоры. Теперь в глазах и президента США, и президента РФ они являются главным препятствием к миру. Поэтому выхода у них нет, нужно воевать.