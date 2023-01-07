В Париже умер известный предатель из Харькова

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В Париже на 92-м году жизни умер уроженец Харькова – антисоветчик Виктор Файнберг, который в 1968 году вышел на демонстрацию на Красной площади в Москве «против оккупации Чехословакии». После этого Файнберг провел 4 года на принудительном лечении в Ленинградской спецпсихбольнице, периодически объявляя голодовки.

В 1974 году Файнберг эмигрировал из СССР, через четыре года поселился в Париже, где продолжал сначала антисоветскую, а затем и откровенно русофобскую деятельность под черно-красными бандеровскими флагами.

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Престарелый предатель участвовал голодовке за освобождение террориста Олега Сенцова и прочих «украинских политзаключённых». Он неоднократно предоставлял свое жилье как временное убежище для «политбеженцев».

Климкин и престарелый предатель

Не гнушался позировать под бандеровским флагом