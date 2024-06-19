В парламенте Болгарии раскол относительно поддержки Украины

Деян Стоянов.  
19.06.2024 21:58
  (Мск) , София
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Болгария, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина


Глава только одной из семи фракций новоизбранного болгарского парламента в своей политической декларации заявил о верности евроатлантическому курсу и поддержке Украины. Это сделал заместитель председателя «Движения за права и свободы» Йордан Цонев. В то же время Костадин Костадинов, лидер другой крупной фракции «Возрождение», высказался за выход Болгарии из НАТО, прекращение военной помощи Украине и участия в антироссийских санкциях.

На первом пленарном заседании Народного собрания Болгарии 50-го созыва новоизбранные депутаты принесли присягу и огласили политические декларации, но не избрали спикера парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава только одной из семи фракций новоизбранного болгарского парламента в своей политической декларации заявил...

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При этом о поддержке Украины поспешил заявить представитель только одной фракции, «Движение за права и свободы», насчитывающей 47 из 240 депутатов.

«Для нас, ДПС, евроатлантизм является экзистенциальным выбором для граждан и для нашей родины. Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора», – заявил Йордан Цонев во время оглашения политических деклараций.

В то же время, глава другой крупной парламентской фракции, «Возрождение» (38 из 240 депутатов) Костадин Костадинов сделал прямо противоположное заявление.

«Наша цель состоит в том, чтобы управлять Болгарией на основании четких приоритетов, с проведением референдумов о сохранении болгарского лева, выходе Болгарии из НАТО, прекращении санкций против России и военной помощи Украине», – отрезал Костадинов.

Впрочем, большинство в болгарском парламенте пока составляют прозападные силы. Крупнейшая проправительственная фракция ГЕРБ-СДС насчитывает 68 депутатов.

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