В парламенте Болгарии раскол относительно поддержки Украины

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Глава только одной из семи фракций новоизбранного болгарского парламента в своей политической декларации заявил о верности евроатлантическому курсу и поддержке Украины. Это сделал заместитель председателя «Движения за права и свободы» Йордан Цонев. В то же время Костадин Костадинов, лидер другой крупной фракции «Возрождение», высказался за выход Болгарии из НАТО, прекращение военной помощи Украине и участия в антироссийских санкциях.

На первом пленарном заседании Народного собрания Болгарии 50-го созыва новоизбранные депутаты принесли присягу и огласили политические декларации, но не избрали спикера парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом о поддержке Украины поспешил заявить представитель только одной фракции, «Движение за права и свободы», насчитывающей 47 из 240 депутатов.

«Для нас, ДПС, евроатлантизм является экзистенциальным выбором для граждан и для нашей родины. Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора», – заявил Йордан Цонев во время оглашения политических деклараций.

В то же время, глава другой крупной парламентской фракции, «Возрождение» (38 из 240 депутатов) Костадин Костадинов сделал прямо противоположное заявление.

«Наша цель состоит в том, чтобы управлять Болгарией на основании четких приоритетов, с проведением референдумов о сохранении болгарского лева, выходе Болгарии из НАТО, прекращении санкций против России и военной помощи Украине», – отрезал Костадинов.

Впрочем, большинство в болгарском парламенте пока составляют прозападные силы. Крупнейшая проправительственная фракция ГЕРБ-СДС насчитывает 68 депутатов.