В парламенте Черногории драка. Священники вышли на баррикады

27.12.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сегодня ночью черногорский парламент произошла потасовка из-за принятия прозападным большинством скандального закона «О свободе вероисповедания».

Закон поддержали представители правящего большинства, отклонив более 200 поправок, а также социал-демократы. Несмотря на то, что лидер Демократического фронта Андрия Мандич предложил отложить сессию и призвал Ассамблею возобновить свою работу завтра, работа парламента продолжилась.

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Ожидалось, что принятие закона также будет отложено до итогов переговоров между черногорским премьер-министром Душко Марковичем и митрополитом Амфилохием. Но в итоге Марокович не принял предложение сановника церкви отозвать закон и продолжить обсуждение спорных положений.

Об этом сообщает Blic, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Премьер-министр заявил после переговоров с митрополитом, что встреча является подтверждением того, что правительство хотело провести диалог по важным и ключевым вопросам. Он отметил, что дал владыке гарантии и заверения в том, что у закона нет скрытой повестки дня.

При этом сам митрополит назвал предложения премьера игрой.

В итоге инцидентов не удалось избежать.

В ход пошли бутылки с водой, ломалось звуковое оборудование и микрофоны, кто-то взорвал петарду, были зафиксированы факты физического нападения, а завершилось все арестом ряда депутатов оппозиционного Демократического фронта. СМИ также сообщают, что премьер-министр Черногории Душко Маркович покинул зал.

Устная перепалка и конфликт в ходе дебатов почти переросли в потасовку, когда началось голосование по поправкам, внесенным Демократическим фронтом от имени Черногорской митрополии.

Депутаты этой партии были арестованы полицией. По данным черногорских СМИ, 22 человека, включая 18 депутатов от Демократического фронта, были задержаны. Милан Кнежевич получил травму колена.

При этом спикер парламента Иван Брайович запретил представителям этой партии появляться на заседаниях в течение 15 дней.

Когда они вернулись в зал, члены правящего большинства «пожалели» о ситуации в парламенте, но сказали, что ответственность несут те, кто призывал к блокадам и столкновениям в течение дня.

Что касается общей атмосферы в стране, то всю ночь большинство дорог в стране были заблокированы. Священники пребывали на баррикадах в черногорской столице. По сообщению Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, вчера вечером на мосту Тары в Джурджевиче полиция жестоко избила Преосвященного епископа Диоклетийского Мефодия во время акций протеста против принятия закона о свободе вероисповедания. По сообщениям, епископ и некоторые верующие были сбиты с ног и избиты дубинками и ногами.

«Двое верующих, которые пытались защитить владыку, получили ранения. У одного бедро было сломано, а другого – ключица, и они были госпитализированы в больницу в Плевле», – говорится в сообщении митрополии.

На данный момент ситуация на улицах Подгодицы спокойная, нет никакого присутствия полиции, и движение на центральных улицах нормализуется.

На мосту через Тару больше не было священников, епископов и граждан, которые до этого целый день и ночь читали молитвы в этом месте возле парламента.

Сербская православная церковь и ее черногорская митрополия опасаются, что после принятия закона начнут узакониваться захваты церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире так называемой «Черногорской автокефальной церкви».