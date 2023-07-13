В «парламенте» Косово чуть не избили «премьера» – за недостаточную сербофобию

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В Ассамблее Косово вспыхнула драка между оппозицией и проправительственной фракцией во время отчета «премьер-министра» захваченного албанскими сепаратистами края Альбина Курти.

Он пытался доказать оппонентам, что, поддавшись на уговоры ЕС о деэскалации, Приштина не уйдет с населенного сербами севера Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», согласно договоренностям с ЕС верхушка албанских сепаратистов обязалась вывести из сербских анклавов 25% своих боевиков, которые были введены туда несколько недель назад, вызвав протесты сербов и столкновения.

«Это не соглашение о нормализации, это соглашение о деэскалации, в котором мы, естественно, не отказываемся от применения закона, верховенства закона, борьбы с коррупцией и контрабандой (под контрабандой албанская .власть края подразумевает нелегальные поставки в сербские анклавы товаров из Сербии, ввоз которых был запрещен Приштиной)…. У нас 25 процентов полицейских были перемещены из муниципальных зданий, но они все еще на севере Косово. Косовские полицейские не уходят с севера на юг. Сегодня там находится более 800 косовских полицейских», – говорил Курти.

Но представители оппозиционной, созданной в свое время боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) – Демократической партии Косово, даже не хотели слушать выступавшего, прерывая его оскорбительными выкриками.

Они подсунули Курти карикатуру на него, которую показательно разорвал «вице-премьер», сторонник Курти – Бесник Бислими.

После чего «демократ» Мергим Люштаку плеснул в премьера водой, а Бислими в ответ на это швырнул в него бутылкой, за что получил пощечину.

После чего мгновенно началась массовая драка между «демократами» и «самопределенцами», а охрана поспешила вывести Альбина Курти из зала заседаний.

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«Спикер» Ассамблеи Гляук Коньюфца остановил заседание на два часа.

«Выражать свое несогласие с премьер-министром подобным образом, значит запятнать себя, своих избирателей и всю страну позором, что сегодня наносит Косово международный вред больше, чем любая политическая позиция, выступающая против премьер-министра! Представьте, как чувствуют себя незаменимые союзники и друзья Приштины и албанцев, когда видят, как албанцы хватают друг друга за горло там, где мы должны бороться идеями и словами, а не оскорблениями и кулаками», – отреагировал на произошедшее премьер-министр Албании Эди Рама.

В конце мая этого года лидер албанских сепаратистов – «премьер-министр» Косово Альбин Курти, направил своих вооруженных боевиков в населенные сербами северные анклавы Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток для поддержки политического переворота, в ходе которого мэры сербских муниципалитетов были заменены на албанцев (были назначены выборы, которые бойкотировали местные сербы, в результате в них приняло участие только 3,5% населения этих территорий). Это спровоцировало массовые протесты сербов в косовских анклавах.

Вчера в ходе переговоров специального представителя ЕС по Косово Мирослава Лайчака и «вице-премьера» края Бесника Бислими было заключено соглашение о деэскалации на севере края. Первым шагом этих договоренностей станет вывод 25% албанского полицейского контингента с территорий северных муниципалитетов и назначение даты перевыборов на лето этого года.