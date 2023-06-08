В парламенте Молдовы объявили Россию генетически неполноценной

Главный русофоб Молдовы депутат парламента Оазу Нантой считает, что у русских «дефектный генотип».

Об этом он заявил в эфире ТВ Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему СССР, который провозгласился победителем без того, чтобы ответить за Катынь и другие совершенные преступления, трансформировался и сегодня имеется фашистский режим в России.

Это говорит о том, что Россия, это государство со множеством внутренних проблем, с дефектным генетическим кодом и Россия прекратит представлять угрозу лишь когда… и тут я остановлюсь, чтобы не перейти границы», – сказал Нантой.