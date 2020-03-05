В парламенте Турции – массовая драка из-за войны в Сирии

05.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Массовая драка из-за не очень удачной для турок военной операции в Сирии произошла накануне вечером на заседании парламента Турции. Там произошла ожесточенная стычка между сторонниками Реджепа Эрдогана и кемалистами – оппозиционной Республиканской народной партии, чьи представители выиграли последние муниципальные выборы в Анкаре и Стамбуле.

Конфликт в парламенте разгорелся из-за проведенной накануне заседания пресс-конференции. Во время нее лидер кемалистов Энгина Озкоча выступил с резкой критикой в адрес Эрдогана, чьи сыновья воспользовались нормами закона, позволяющими за большие деньги откупиться от армии. Фактически было признано, что Анкара поддерживает террористов, причем, участие в конфликте на территории Сирии выгодно США.

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«…на закрытом заседании парламента мы не обсуждали причины, из-за которых Турция находится в Идлибе, причины по которым мы поддерживаем джихадистские группировки и террористические организации, и почему погибают наши военные… Процесс по установлению влияния США на Ближнем востоке назван «Большим ближневосточным проектом». Этот проект, при котором проливается кровь мусульман», – цитирует Озкоча телеграм-канал «Повестка дня в Турции».

Следует отметить, что по обнародованным уже в 2020 году результатам соцопросов уровень одобрения жителями Турции деятельности Эрдогана снизился до примерно 42%, хотя ранее на пике популярности эти показатели составляли более 70%.

Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», сегодня в Москве должны состояться переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, компанию которому составят главы МИД и Минобороны. Накануне в Москву уже прибыла большая делегация турецких чиновников.

Интересно, что прямо в день визита Эрдогана по российскому государственному ТВ будет показано большое интервью президента Сирии Башара Асада.